Обляков оценил победу сборной России над Беларусью

Полузащитник сборной России по футболу Иван Обляков поделился впечатлениями от товарищеского матча с командой Беларуси (4:0).

«Отнеслись к игре со всей серьёзностью. Хорошо играли, создавали моменты. Думаю, заслуженно победили. Волшебный пас Миранчука — и мяч в голову попал? Чиркал, конечно. Но ещё вратарь чуть по голове попал рукой. Можно было и пенальти поставить», — сказал Обляков в эфире «Матч ТВ».

7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян. Иван Обляков в минувшем матче отметился голом.