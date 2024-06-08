Глушаков: Сафонов заслуживает, чтобы у него получилось в «ПСЖ»

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков оценил перспективы голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«У нас хороший вратарь едет в Европу. Если всё сложится, то это замечательно. Ещё один игрок будет играть на высшем уровне. Дай бог, чтобы у него всё получилось. Он заслуживает этого.

Будет он там играть или нет? Это всё будет зависеть от него. Главное — выиграть конкуренцию, много работать и быть уверенным в себе», — сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».

Накануне стало известно, что вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову нельзя выезжать из России по причине задолженности по алиментам. Из-за этого запрета может сорваться трансфер голкипера в «ПСЖ». По данным СМИ, решение об ограничении на выезд было принято 6 июня 2024 года. В феврале этого же года Сафонов проиграл суд бывшей жене, с которой он развёлся в 2021 году. Суд обязал Матвея выплачивать четверть доходов в качестве алиментов. Изначально речь шла про 17 млн рублей. Однако позже произошёл перерасчёт, по результатам которого долг Сафонова вырос до 60 млн.