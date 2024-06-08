Михаил Гершкович назвал идеальным матч сборной России с Беларусью

Бывший футболист Михаил Гершкович поделился впечатлениями от товарищеского матча между национальными командами России и Беларуси.

«Получил удовольствие от матча сборной России с Беларусью. От настроя, самоотдачи, качества игры, тактики. Надо — прессинг, надо — чуть-чуть подержат мяч. Идеальная игра для нашей команды. Наверное, сборная Беларуси сегодня не в самом лучшем состоянии, но любую игру надо выстроить так, чтобы у соперника не было и надежд. Вчерашний матч показал, что сборная России на правильном пути. Важно, что были все сильнейшие, за исключением Головина, который травмирован», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян.