Экс-игрок «Зенита» Витсель продлит контракт с «Атлетико» — Фабрицио Романо

35-летний защитник мадридского «Атлетико» Аксель Витсель продлит контракт с клубом, сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, бельгиец намерен подписать соглашение с командой ещё на один год. Сообщается, что Витсель и его семья счастливы в Мадриде, а главный тренер команды Диего Симеоне считает его важным игроком для команды.

Витсель выступает за «матрасников» с лета 2022 года.

В нынешнем сезоне бельгиец принял участие в 51 матче во всех турнирах и отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.