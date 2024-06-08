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Гершкович: нынешняя сборная России была бы конкурентоспособна на международных турнирах

Гершкович: нынешняя сборная России была бы конкурентоспособна на международных турнирах
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Бывший футболист Михаил Гершкович высказался о конкурентоспособности нынешней сборной России.

«Сейчас просто так никого не обыграешь. У сборной России были матчи, когда игроки не получали такого удовольствия и результата не было. Особенно на выезде.

Но меня больше всего радует, что если раньше у нас была сборная кандидатов в национальную команду, то сейчас настоящая сборная России — играют все сильнейшие. Это очень важно. Непонятно, сколько продлится это безвременье на международной арене, но если сегодня допустят, завтра мы должны быть в полной готовности. Сейчас у меня есть такое чувство. Вот нынешняя сборная России была бы конкурентоспособна на международных соревнованиях. Есть вещи, над которыми надо работать, но у сборной боеспособный коллектив», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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