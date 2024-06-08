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Испания — Северная Ирландия. Прямая трансляция
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«Особенный и настоящий!» Модрич опубликовал трогательное фото с Жозе Моуринью

«Особенный и настоящий!» Модрич опубликовал трогательное фото с Жозе Моуринью
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Полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич встретился с бывшим главным тренером «сливочных» Жозе Моуринью, при котором «Королевский клуб» приобрёл хорвата в 2012 году.

«Всегда рад видеть вас, мистер! Навсегда благодарен! Особенный и настоящий!» — написал Модрич в своей социальной сети.

Фото: Социальные сети Луки Модрича

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, хорватский футболист играет за «Реал» с 2012 года. В нынешнем сезоне Модрич принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Модрич уже продлил контракт с «Реалом» до следующего лета.

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