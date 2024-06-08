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Каборе: в РПЛ мне было сложнее всего играть против Дзюбы и Кокорина

Каборе: в РПЛ мне было сложнее всего играть против Дзюбы и Кокорина
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Бывший полузащитник «Кубани», «Краснодара» и «Динамо» Шарль Каборе назвал двух лучших нападающих, которым он противостоял в РПЛ.

«В РПЛ лучшими игроками, против которых мне было сложнее всего играть, были Дзюба и Кокорин. Два самых сильных нападающих в России», — приводит слова Каборе Sport24.

С 2013 по 2015 год Шарль Каборе выступал за краснодарскую «Кубань» (78 матчей, один гол, 13 результативных передач), с 2015 по 2019 год защищал цвета «Краснодара» (124 матча, два забитых мяча, шесть голевых передач), а с 2019 по 2021 год играл за московское «Динамо» (42 матча, ни одного результативного действия).

Напомним, Артём Дзюба после завершения минувшего сезона оказался свободным агентом, покинув «Локомотив». Александр Кокорин является игроком кипрского «Ариса».

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