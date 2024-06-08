Интерес «Челси» к Осимхену начинает ослабевать — Gazzetta

Новый главный тренер «Челси» Энцо Мареска не считает покупку нападающего «Наполи» Виктора Осимхена приоритетным трансфером для лондонского клуба. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «Челси» готов присмотреться к другим нападающим.

Ранее в СМИ появлялась информация, что лондонский клуб готов заплатить «Наполи» € 90 млн за Осимхена, а также предложить нападающего Ромелу Лукаку, на которого он не рассчитывает.

Напомним, в минувшем сезоне Осимхен принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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