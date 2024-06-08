Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Северная Ирландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Интерес «Челси» к Осимхену начинает ослабевать — Gazzetta

Интерес «Челси» к Осимхену начинает ослабевать — Gazzetta
Аудио-версия:
Комментарии

Новый главный тренер «Челси» Энцо Мареска не считает покупку нападающего «Наполи» Виктора Осимхена приоритетным трансфером для лондонского клуба. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «Челси» готов присмотреться к другим нападающим.

Ранее в СМИ появлялась информация, что лондонский клуб готов заплатить «Наполи» € 90 млн за Осимхена, а также предложить нападающего Ромелу Лукаку, на которого он не рассчитывает.

Напомним, в минувшем сезоне Осимхен принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Материалы по теме
Виктор Осимхен готов покинуть «Наполи». «Арсенал» может купить его за € 130 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android