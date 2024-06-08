Сборная Германии объявила окончательный состав на Евро-2024

Сборная Германии объявила окончательный состав на чемпионат Европы 2024 года. Об этом сообщило интернет-издание Sky Sport Germany.

фото: сборная германии

Вратари: Оливер Бауманн, Мануэль Нойер, Марк-Андре тер Штеген.

Защитники: Вальдемар Антон, Бенджамин Хенрихс, Йозуа Киммих, Робин Кох, Максимилиан Миттельштедт, Давид Раум, Антонио Рюдигер, Нико Шлоттербек, Жонатан Та.

Полузащитники: Роберт Андрих, Крис Фюрих, Паскаль Грос, Илкай Гюндоган, Тони Кроос, Джамал Мусиала, Александар Павлович, Лерой Зане, Флориан Вирц.

Нападающие: Максимилиан Байер, Никлас Фюллькруг, Кай Хаверц, Томас Мюллер, Дениз Ундав.

Из предварительного списка в заключительный не был включён лишь вратарь Александр Нюбель.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.