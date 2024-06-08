Стали известны официальные номера игроков сборной Германии на домашнем Евро

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Пресс-служба сборной Германии в своих социальных сетях опубликовала номера игроков немецкой национальной команды на домашнем Евро — 2024, который стартует 14 июня.

Вратари: Мануэль Нойер (номер 1), Оливер Бауманн (номер 12), Марк-Андре тер Штеген (номер 22).

Защитники: Антонио Рюдигер (номер 2), Давид Раум (номер 3), Жонатан Та (номер 4), Нико Шлоттербек (номер 15), Вальдемар Антон (номер 16), Максимилиан Миттельштедт (номер 18), Бенджамин Хенрихс (номер 20), Робин Кох (номер 24).

Полузащитники: Паскаль Грос (номер 5), Йозуа Киммих (номер 6), Тони Кроос (номер 8), Джамал Мусиала (номер 10), Крис Фюрих (номер 11), Флориан Вирц (номер 17), Лерой Зане (номер 19), Илкай Гюндоган (номер 21), Роберт Андрих (номер 23), Александар Павлович (номер 25).

Нападающие: Кай Хаверц (номер 7), Никлас Фюллькруг (номер 9), Томас Мюллер (номер 13), Максимилиан Байер (номер 14), Дениз Ундав (номер 26).

Фото: Социальные сети сборной Германии

Звёздные «ветераны» Евро-2024: