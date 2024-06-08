Эндрик хочет провести в «Реале» всю свою карьеру

17-летний нападающий «Палмейраса» и сборной Бразилии Эндрик, который этим летом станет игроком мадридского «Реала», высказался о своём будущем в стане сливочных.

«Надеюсь, у нас с «Реалом» будет прекрасная история. Мечтаю провести в Мадриде всю карьеру», – приводит слова Эндрика интернет-издание AS.

Летом 2024 года Эндрик перейдёт в мадридский «Реал» за € 45 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Эндрик является воспитанником «Палмейраса», прошёл путь от U17 до основной команды. Всего за первый состав 17-летний нападающий сыграл 80 матчей, забил 21 мяч и отдал четыре голевые передачи. В прошлом сезоне нападающий был признан лучшим игроком чемпионата Бразилии.Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.