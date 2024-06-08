Михаил Гершкович: не вижу никаких причин не продлевать контракт Карпина и сборной России

Бывший тренер «Динамо» Михаил Гершкович считает, что главный тренер сборной России Валерий Карпин и РФС должны продлить контракт.

«Не вижу никаких причин не продлевать контракт Карпина и сборной России. Но договор двусторонний — важно, чтобы Карпин и РФС решили все вопросы, которые наверняка есть в этих переговорах. Не может быть, чтобы их не возникало. Но я думаю, что договорятся, контракт будет продлён. Желаю этого и Карпину, и сборной», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Действующее соглашение Карпина с РФС истекает этим летом.

7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян.