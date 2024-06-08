«Пора завершать карьеру». Мировые СМИ отреагировали на ошибку Нойера в матче с Грецией

После того как многолетний вратарь сборной Германии Мануэль Нойер допустил ошибку в минувшем товарищеском матче с греческой национальной командой (2:1), из-за которой соперник бундестим открыл счёт в матче, мировые СМИ стали подвергать критике 38-летнего футболиста.

Mundo Deportivo (Испания): «Что теперь? Мануэль Нойер неприкосновенен в сборной Германии, но до какой степени?»

Daily Mail (Англия): «Болельщики считают, что Нойеру пора завершить свою международную карьеру после неудачи в матче с Грецией. Немец одержал победу в своём 118-м матче за национальную команду в преддверии Евро, но он не будет вспоминать о ней с теплотой».

Напомним, Нойер дебютировал в сборной Германии в 2009 году.

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