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Вахания: хочется биться за такого тренера, как Карпин

Вахания: хочется биться за такого тренера, как Карпин
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Футболист «Ростова» Илья Вахания поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Валерием Карпиным.

«Самое яркое впечатление от работы с Карпиным? Наверное, яркого чего-то нет. То, как Валерий Георгиевич относится ко всем футболистам, — это топ-уровень. С Карпиным молодые футболисты прогрессируют, и из-за этого игрокам хочется отдавать больше сил на поле? Конечно. Когда тебе доверяют, у футболиста вырастают сзади крылья и хочется биться за такого тренера», – приводит слова Вахании «РБ Спорт».

«Ростов» занял седьмое место в таблице РПЛ по итогам минувшего сезона. Илья Вахания перешел в «Ростов» летом 2023 года.

В сезоне-2023/2024 Илья Вахания провёл за «Ростов» 33 матча, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи.

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