Кафанов предположил, скажется ли скандальная история с бывшей женой на игре Сафонова

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, как скандальная ситуация вокруг голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова отразится на игре футболиста.

«По той истории мы не общались. Он себя чувствует нормально, это не повлияло на его подготовку к матчу. Как вы заметили, он играл очень уверенно. Я думаю, на игру его это не повлияет, психология у него очень крепкая», – приводит слова Кафанова ТАСС.

7 июня сборная России в товарищеском матче разгромила Беларусь со счётом 4:0. Сафонов отыграл один тайм.

Накануне стало известно, что вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову нельзя выезжать из России по причине задолженности по алиментам. Из-за этого запрета может сорваться трансфер голкипера в «ПСЖ». По данным СМИ, решение об ограничении на выезд было принято 6 июня 2024 года. В феврале этого же года Сафонов проиграл суд бывшей жене, с которой он развёлся в 2021 году. Суд обязал Матвея выплачивать четверть доходов в качестве алиментов. Изначально речь шла про 17 млн рублей. Однако позже произошёл перерасчёт, по результатам которого долг Сафонова вырос до 60 млн.