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ЖФК «Зенит» — ЖФК ЦСКА: матч Суперкубка России начнётся в 17:00

ЖФК «Зенит» — ЖФК ЦСКА: матч Суперкубка России начнётся в 17:00
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Сегодня, 8 июня, состоится матч Суперкубка России, в котором встретятся женские «Зенит» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе « Газпром Арена (Санкт-Петербург)». Начало матча — в 17:00 по московскому времени.

Winline Суперкубок России (ж) 2024 . Финал
08 июня 2024, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА (ж)
Москва
Не начался
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последний раз команды встречались в Суперкубке России 2023 года, который проходил 17 июня. В том противостоянии команды в основное время сыграли вничью со счётом 1:1. Однако в послематчевой серии пенальти со счётом 5:4 победили сине-бело-голубые.

Ранее защитница ЦСКА Невена Дамьянович сказала: «Каждая игра с «Зенитом» – дерби. Я считаю, что «Зенит» – хорошая команда. Конечно, я уважаю «Зенит». Это будет очень интересный матч, как и каждая встреча, которую мы с ними проводим. Мы готовимся, тренируемся. Посмотрим, кто победит».

В свою очередь, защитница «Зенита» Вероника Куропаткина заявила: «Если честно, немного надоело именно с ними играть. До этого у нас были игры с «Локомотивом» по пять-шесть раз в году. Теперь — с ЦСКА».

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