«Работа ещё не закончена». Тони Кроос отреагировал на выход Зверева в финал «Ролан Гаррос»
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Полузащитник сборной Германии, легенда «Реала» Тони Кроос отреагировал на выход соотечественника – олимпийского чемпиона 2020 года, четвёртой ракетки мира теннисиста Александра Зверева – в финал Открытого чемпионата Франции – 2024.
«Работа ещё не закончена», — написал Кроос в комментариях к посту Зверева о победе. Комментарий Тони набрал более 2 тыс. реакций.
Напомним, в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024 Зверев (4) со счётом 2:6, 6:2, 6:4, 6:2 обыграл прошлогоднего финалиста соревнований, седьмую ракетку мира норвежца Каспера Рууда (7).
В дебютном для себя финале грунтового турнира «Большого шлема» Зверев сразится с двукратным чемпионом мэйджоров, третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом (3). Их встреча пройдёт завтра, 9 июня.
Ролан Гаррос (м). Финал
09 июня 2024, воскресенье. 16:00 МСК
4
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
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|4
|5
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3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
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