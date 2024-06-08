Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Работа ещё не закончена». Тони Кроос отреагировал на выход Зверева в финал «Ролан Гаррос»

Полузащитник сборной Германии, легенда «Реала» Тони Кроос отреагировал на выход соотечественника – олимпийского чемпиона 2020 года, четвёртой ракетки мира теннисиста Александра Зверева – в финал Открытого чемпионата Франции – 2024.

«Работа ещё не закончена», — написал Кроос в комментариях к посту Зверева о победе. Комментарий Тони набрал более 2 тыс. реакций.

Напомним, в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024 Зверев (4) со счётом 2:6, 6:2, 6:4, 6:2 обыграл прошлогоднего финалиста соревнований, седьмую ракетку мира норвежца Каспера Рууда (7).

В дебютном для себя финале грунтового турнира «Большого шлема» Зверев сразится с двукратным чемпионом мэйджоров, третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом (3). Их встреча пройдёт завтра, 9 июня.