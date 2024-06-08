Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Северная Ирландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Работа ещё не закончена». Тони Кроос отреагировал на выход Зверева в финал «Ролан Гаррос»

«Работа ещё не закончена». Тони Кроос отреагировал на выход Зверева в финал «Ролан Гаррос»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник сборной Германии, легенда «Реала» Тони Кроос отреагировал на выход соотечественника – олимпийского чемпиона 2020 года, четвёртой ракетки мира теннисиста Александра Зверева – в финал Открытого чемпионата Франции – 2024.

«Работа ещё не закончена», — написал Кроос в комментариях к посту Зверева о победе. Комментарий Тони набрал более 2 тыс. реакций.

Напомним, в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024 Зверев (4) со счётом 2:6, 6:2, 6:4, 6:2 обыграл прошлогоднего финалиста соревнований, седьмую ракетку мира норвежца Каспера Рууда (7).

В дебютном для себя финале грунтового турнира «Большого шлема» Зверев сразится с двукратным чемпионом мэйджоров, третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом (3). Их встреча пройдёт завтра, 9 июня.

Ролан Гаррос (м). Финал
09 июня 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Материалы по теме
Зверев — впервые в финале «Ролан Гаррос». Он не пустил Медведева на 4-е место в рейтинге
Зверев — впервые в финале «Ролан Гаррос». Он не пустил Медведева на 4-е место в рейтинге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android