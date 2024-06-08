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«Ливерпуль» снизил цену на Луиса Диаса для «Барселоны» — AS

«Ливерпуль» снизил цену на Луиса Диаса для «Барселоны» — AS
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«Ливерпуль» снизил цену на крайнего нападающего Луиса Диаса, в покупке которого заинтересована «Барселона», до € 75 млн. Об этом сообщает Goal со ссылкой на AS.

Однако, как подчёркивает источник, несмотря на понижение цены, сине-гранатовые вряд ли смогут совершить трансфер колумбийского футболиста ввиду тяжёлого финансового положения клуба.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Диас является приоритетным трансфером спортивного директора «Барселоны» Деку.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в минувшем сезоне Диас принял участие в 51 матче во всех турнирах, отметился 13 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

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