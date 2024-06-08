Тикнизян оценил решение руководства «Локомотива» продлить контракт с Галактионовым

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал решение клуба продлить контракт с главным тренером Михаилом Галактионовым.

«У нас с ним хорошее взаимопонимание. При этом тренере я сделал большой прогресс. Думаю, что его продление всем пойдёт на руку», – приводит слова Тикнизяна Metaratings.

Напомним, Галактионов возглавил московский клуб в ноябре 2022 года. Ранее российский специалист работал в клубе «Пари Нижний Новгород». Сезон-2023/2024 железнодорожники завершили на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка. 6 июня стало известно, что железнодорожники продлили контракт с Галактионовым до лета 2026 года.

Ранее Наир Тикнизян оценил итоги сезона-2023/2024 для себя и московской команды.