Кейлор Навас намерен судиться с французским телеканалом, который игрок обвиняет в клевете

Бывший вратарь мадридского «Реала» и «ПСЖ» Кейлор Навас заявил о готовности судиться с французским телеканалом BF MTV, который ранее выпустил материал об экс-помощнике 37-летнего футболиста, которого костариканец заставлял работать сверхурочно и которому предоставил жильё, находившееся в плохом состоянии.

«После новостей, опубликованных в последние дни в одном из французских СМИ, в которых содержатся ложные, необоснованные и очень серьёзные заявления, затрагивающие меня и мою семью, я решил передать дело в руки своих адвокатов с намерением инициировать все юридические действия», — написал Навас в своих социальных сетях.

Также в материале BF MTV сообщалось, что Навас якобы требовал, чтобы у его бывшего помощника всегда с собой был дробовик. Сам футболист однажды даже стрелял из дробовика при нём, хотя не имел соответствующего разрешения.

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