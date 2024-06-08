Бывший футболист сборной Беларуси Гуренко высказался о качестве игры национальной команды

Бывший футболист сборной Беларуси Сергей Гуренко высказался об игре команды в товарищеском матче с Россией (0:4).

«Организация матча была на очень хорошем уровне. Но со стороны белорусских игроков не хватило смелости, агрессии и куража. Только от этого остался такой негатив. Антураж антуражем. Но хотелось посмотреть, на каком уровне находится наш футбол и игроки», — приводит слова Гуренко издание RT.

7 июня подопечные Валерия Карпина на стадионе «Динамо» в Минске разгромили сборную Беларуси в товарищеской игре со счётом 4:0. В составе сборной России голами отметились атакующий полузащитник ЦСКА Иван Обляков, который открыл счёт на восьмой минуте встречи, и нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин, забивший второй мяч на 20-й минуте. Дубль оформил вышедший на замену на 62-й минуте форвард ЦСКА Фёдор Чалов, который через минуту после выхода на поле довёл счёт до крупного, а ещё шесть минут спустя установил окончательный результат.

Посещаемость матча составила 21 483 человека.