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Источник: «Краснодар» отказался продавать Кордобу в «Зенит»

Источник: «Краснодар» отказался продавать Кордобу в «Зенит»
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Петербургский «Зенит» пытался подписать нападающего «Краснодара» Джона Кордобу, но южане не стали продавать игрока сине-бело-голубым. Об этом информирует телеграм-канал «Мутко против».

Сообщается, что сине-бело-голубые очень хотели заполучить к себе в команду 31-летнего колумбийского нападающего. Однако, не договорившись окончательно с краснодарской командой, представители «Зенита» решили также напрямую связаться с Кордобой. Кордоба скрывать этот факт от своих руководителей не стал и рассказал им о звонке.

По сведениям источника, владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому очень не понравился тот факт, что представители «Зенита» попытались сначала договориться с Кордобой напрямую. Отмечается, что все переговоры между «Зенитом» и «Краснодаром» были практически сразу остановлены в довольно жёсткой форме.

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