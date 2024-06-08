Бывший игрок национальной команды Беларуси Гуренко похвалил игроков сборной России

Бывший футболист сборной Беларуси Сергей Гуренко поделился впечатлениями от игры команды в товарищеском матче с национальной командой России (0:4).

«Белорусы много позволяли россиянам. Футболисты сборной России — большие молодцы. Они провели очень качественный матч, доминировали всю игру, забили красивые мячи и заслуженно победили.

Мне понравилось движение российских игроков без мяча: как они открывались, переключались из обороны в атаку и предлагали себя за спину. В каждом эпизоде они были быстрее, поэтому и такой результат на табло», — приводит слова Гуренко издание RT.

7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян.