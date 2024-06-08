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Колыванов: Карпин хорошо поработал со сборной, жаль, что без официальных матчей

Колыванов: Карпин хорошо поработал со сборной, жаль, что без официальных матчей
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Известный отечественный тренер Игорь Колыванов оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

«Надо понимать, что хочет сам Карпин — работать в клубе или совмещать. Думаю, РФС хочет его видеть в сборной. Карпин хорошо поработал с командой, но жаль, что без официальных и отборочных матчей. В «Ростове» он тоже неплохо работает. Можно и совмещать, пока официальных игр нет», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Карпин был назначен на пост главного тренера сборной России летом 2021 года. Действующее трудовое соглашение 55-летнего специалиста рассчитано до 31 июля 2024 года. Контракт Карпина с «Ростовом» рассчитан до лета 2026 года.

Карпин изготовил себе именную новую форму сборной России:

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