Колыванов: Карпин хорошо поработал со сборной, жаль, что без официальных матчей

Известный отечественный тренер Игорь Колыванов оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

«Надо понимать, что хочет сам Карпин — работать в клубе или совмещать. Думаю, РФС хочет его видеть в сборной. Карпин хорошо поработал с командой, но жаль, что без официальных и отборочных матчей. В «Ростове» он тоже неплохо работает. Можно и совмещать, пока официальных игр нет», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Карпин был назначен на пост главного тренера сборной России летом 2021 года. Действующее трудовое соглашение 55-летнего специалиста рассчитано до 31 июля 2024 года. Контракт Карпина с «Ростовом» рассчитан до лета 2026 года.

Карпин изготовил себе именную новую форму сборной России: