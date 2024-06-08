Тюкавин: ещё не пережил мысли о том, что «Динамо» не стало чемпионом

21-летний нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин поделился ощущениями после окончания сезона Российской Премьер-Лиги.

«Я ещё не пережил мысли о том, что «Динамо» не стало чемпионом. Переживаю. Понятно, что нужно было переключиться на сборную. Но в голове это есть», — сказал Тюкавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

По итогам РПЛ сезона-2023/2024 «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в турнирной таблице. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков. Для победы в чемпионате команде нужно было сыграть вничью с «Краснодаром», но клуб потерпел поражение. Для санкт-петербургской команды этот титул стал шестым кряду.