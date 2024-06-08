Вильям Салиба: я скромен, но являюсь одним из трёх лучших защитников АПЛ

Центральный защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба оценил уровень своей игры в минувшем сезоне английской Премьер-лиги.

«Да, думаю, что я вхожу в тройку лучших [защитников]. Мы завершили сезон с лучшими показателями в защите («Арсенал» пропустил меньше всех голов (29). — Прим. «Чемпионата»). Я скромный человек, но в прошлом году, как и в этом, я вхожу в топ-3 лучших защитников», — приводит слова Салиба L'Equipe.

Напомним, в минувшем сезоне Салиба принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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