Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Северная Ирландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кварацхелия может продлить контракт с «Наполи» — La Gazzetta dello Sport

Кварацхелия может продлить контракт с «Наполи» — La Gazzetta dello Sport
Аудио-версия:
Комментарии

23-летний вингер «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия может продлить контракт с командой, сообщает интернет-издание La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, футболист заявил клубу о том, что вместо € 1,5 млн он хочет получать € 5 млн. Неаполитанцы готовы удовлетворить требования футболиста. Также считается, что «ПСЖ», который проявлял предметный интерес к грузину, предлагает ему € 7,5 млн.

Ранее сообщалось о том, что новый главный тренер «Наполи» Антонио Конте хочет видеть Кварацхелию в команде в следующем сезоне.

В минувшем сезоне Кварацхелия принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

Материалы по теме
Хвича Кварацхелия дал согласие на переход в «ПСЖ» — Corriere dello Sport
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android