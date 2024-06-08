Кварацхелия может продлить контракт с «Наполи» — La Gazzetta dello Sport

23-летний вингер «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия может продлить контракт с командой, сообщает интернет-издание La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, футболист заявил клубу о том, что вместо € 1,5 млн он хочет получать € 5 млн. Неаполитанцы готовы удовлетворить требования футболиста. Также считается, что «ПСЖ», который проявлял предметный интерес к грузину, предлагает ему € 7,5 млн.

Ранее сообщалось о том, что новый главный тренер «Наполи» Антонио Конте хочет видеть Кварацхелию в команде в следующем сезоне.

В минувшем сезоне Кварацхелия принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.