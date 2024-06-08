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Александр Тарханов: ждал от Беларуси большего в матче со сборной России

Александр Тарханов: ждал от Беларуси большего в матче со сборной России
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Известный российский футбольный тренер Александр Тарханов отреагировал на победу национальной команды над Беларусью (4:0) в товарищеском матче.

«Думал, что Беларусь сильнее, но сборная России их просто раздавила. Были и комбинации хорошие, и красивые голы. Особенно при втором забитом мяче быстро всё разыграли. Сборная России в целом хорошо смотрелась. А от сборной Беларуси ждал большего. Они явно уступали», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян.

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