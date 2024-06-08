Игрок «Ростова» Вахания: хотелось бы закончить чемпионат на более высоком месте

Футболист «Ростова» Илья Вахания подвёл итоги сезона для команды.

«Что не получилось у «Ростова» в этом сезоне? Хотелось бы закончить чемпионат на более высоком месте. Первую часть сезона провалили, а во второй — начали навёрстывать. Получилось так, как получилось. Какие цели ставлю на следующий сезон? Надо прогрессировать и делать всё, что от меня зависит, чтобы больше играть», – приводит слова Вахании «РБ Спорт».

«Ростов» занял седьмое место в таблице РПЛ по итогам минувшего сезона. Илья Вахания перешёл в «Ростов» летом 2023 года.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Илья Вахания провёл за «Ростов» 33 матча, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи. Также он дебютировал за сборную России.