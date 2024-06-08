Руни ответил на вопрос, сможет ли сборная Англии выиграть Евро-2024

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни, ныне возглавляющий «Плимут», порассуждал, смогут ли англичане выиграть грядущий чемпионат Европы — 2024.

«Безусловно.

Как я уже говорил ранее, это очень захватывающая команда. Безусловно, у неё есть качественные футболисты и необходимая мощь. Единственное, что меня беспокоит, — это защитная линия. Надеюсь, она станет сильнее. Однако я считаю, что у нас более чем достаточно возможностей для того, чтобы играть с другими командами», — приводит слова Руни Metro со ссылкой на эфир Channel 4.

На чемпионате Европы — 2024 сборная Англии сыграет в одной группе с Сербией, Словенией и Данией. Английская национальная команда проведёт первый матч группового этапа 16 июня. Соперником «трёх львов» станет сборная Сербии. 20 июня Англия сыграет с Данией, а 25 июня — со Словенией.

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