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Тренер вратарей «Истиклола» сообщил о переговорах с «Ростовом» о переходе Ятимова

Тренер вратарей «Истиклола» сообщил о переговорах с «Ростовом» о переходе Ятимова
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Тренер вратарей «Истиклола» Дмитрий Тяпушкин высказался о возможном трансфере голкипера команды Рустама Якимова в «Ростов».

«Мне известно, что есть разговор между «Ростовом» и «Истиклолом» о переходе Рустама Ятимова. Принимается решение на клубном уровне, но у меня складывается впечатление, что ему надо будет туда скоро ехать.

Рустам абсолютно готов к уровню РПЛ и «Ростову». И ментально, и уровень его игры позволяет ему заявить о себе в РПЛ», — сказал Тяпушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее стало известно, что «Ростов» в предстоящее трансферное окно собирается усилить вратарскую позицию. По окончании прошлого чемпионата истекли контракты у голкиперов Сергея Песьякова и Никиты Медведева, которые покинули стан ростовчан.

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Источник: «Ростов» согласовал трансфер вратаря сборной Таджикистана
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