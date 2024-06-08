Генсек РФС Митрофанов: Сафонов прекрасно сыграл с Беларусью, он профессионал

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов оценил игру голкипера сборной России Матвея Сафонова в товарищеском матче с Беларусью (4:0).

«Прекрасный матч, отличная игра, результат говорит сам за себя. Матвей прекрасно сыграл, он профессионал», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян. Сафонов отыграл первый тайм в минувшей встрече.

Накануне стало известно, что вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову нельзя выезжать из России по причине задолженности по алиментам. Из-за этого запрета может сорваться трансфер голкипера в «ПСЖ». По данным СМИ, решение об ограничении на выезд было принято 6 июня 2024 года. В феврале этого же года Сафонов проиграл суд бывшей жене, с которой он развёлся в 2021 году. Суд обязал Матвея выплачивать четверть доходов в качестве алиментов. Изначально речь шла про 17 млн рублей. Однако позже произошёл перерасчёт, по результатам которого долг Сафонова вырос до 60 млн.