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«Юнайтед» и «Ливерпуль» готовы предложить £ 60 млн за игрока «Аталанты» — Tutto Atalanta

«Манчестер Юнайтед» поборется с «Ливерпулем» за подписание 26-летнего атакующего полузащитника «Аталанты» Тёна Копмейнерса. Об этом сообщает 90min со ссылкой на Tutto Atalanta.

По информации источника, оба клуба готовы сделать предложение «Аталанте» в размере £ 60 млн (€ 70,6 млн).

Напомним, в минувшем сезоне нидерландский полузащитник принял участие в 51 матче во всех турнирах, он отметился 15 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

В минувшем сезоне Копмейнерс в составе «Аталанты» выиграл Лигу Европы.

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