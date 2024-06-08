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Защитник «Атлетико» Эрмосо может перейти в «Наполи» — источник

Защитник «Атлетико» Эрмосо может перейти в «Наполи» — источник
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28-летний защитник мадридского «Атлетико» Марио Эрмосо близок к переходу в «Наполи», сообщает журналист Орацио Аккомандо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, неаполитанцы опережают конкурентов в борьбе за испанца, у которого этим летом заканчивается контракт. Сообщается, что Эрмосо хочет получить соглашение на четыре года, но «Наполи» предлагает только до 2027 года. Несмотря на это, считается, что документы почти согласованы.

В нынешнем сезоне Эрмосо принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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