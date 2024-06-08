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Глебов: Сафонов сильный вратарь, ему по силам стать первым номером в «ПСЖ»

Глебов: Сафонов сильный вратарь, ему по силам стать первым номером в «ПСЖ»
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Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов высказался относительно информации о скором переходе вратаря «Краснодара» и российской национальной команды Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Не обсуждали с Сафоновым новости про «ПСЖ». Давайте дождёмся официально трансфера. И пожелаем Моте удачи. Конечно, будет хорошо, если трансфер случится.

Почему Сафонов не сможет выиграть конкуренцию у Доннаруммы? Мотя сильный вратарь, хорошо играет ногами. Я думаю, что ему будет по силам стать первым номером в «ПСЖ», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Накануне стало известно, что вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову нельзя выезжать из России по причине задолженности по алиментам. Из-за этого запрета может сорваться трансфер голкипера в «ПСЖ».

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