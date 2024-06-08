Ерохин: Малком на связи со многими ребятами из «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал, что его бывший одноклубник Малком, ныне выступающий за «Аль-Хиляль», находится на связи со многими футболистами сине-бело-голубых.

«Малком приезжал к нам, когда мы были на зимних сборах, он вроде выкладывал где-то в своих соцсетях поздравления «Зенита» с чемпионством. Насколько я знаю, он на связи со многими ребятами, общается с ними периодически. От него идёт поддержка команде, молодец, что не забывает», — приводит слова Ерохина Legalbet.

Напомним, Малком играл за «Зенит» с августа 2019 года по июль 2023 года. Летом прошлого года он перешёл в «Аль-Хиляль» за € 60 млн. Бразилец провёл 109 матчей за петербургскую команду во всех турнирах, забил 42 мяча и отдал 24 результативные передачи.

На счету бывшего игрока сине-бело-голубых 49 матчей за «Аль-Хиляль», 23 гола и 14 ассистов.