Стало известно, при каком условии «Манчестер Сити» продаст Альвареса в «Челси»

«Манчестер Сити» не испытывает желания продавать аргентинского нападающего Хулиана Альвареса в «Челси», однако готов рассмотреть этот вариант в том случае, если лондонский клуб предложит очень солидную сумму за футболиста. Об этом сообщает Football Transfers со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.

По информации источника, «горожане» также не намерены отдавать Альвареса в аренду. Подчёркивается, что «Манчестер Сити» также может рассмотреть вариант с продажей аргентинца при условии, если он сам попросит клуб отпустить его.

В минувшем сезоне Альварес принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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