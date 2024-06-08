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Стали известны официальные номера игроков сборной Англии на Евро-2024

Стали известны официальные номера игроков сборной Англии на Евро-2024
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Пресс-служба сборной Англии в своих социальных сетях опубликовала номера игроков национальной команды на Евро — 2024, который стартует 14 июня.

Вратари: Дин Хендерсон (номер 23), Джордан Пикфорд (номер 1), Аарон Рамсдейл (номер 13).

Защитники: Льюис Данк (номер 15), Джо Гомес (номер 22), Марк Гехи (номер 6), Эзри Конса (номер 14), Люк Шоу (номер 3), Джон Стоунз (номер 5), Киран Триппьер (номер 12), Кайл Уолкер (номер 2).

Полузащитники: Трент Александер-Арнольд (номер 8), Конор Галлахер (номер 16), Кобби Майну (номер 26), Деклан Райс (номер 4), Адам Уортон (номер 25).

Нападающие: Джуд Беллингем (номер 10), Джаррод Боуэн (номер 20), Эберечи Эзе (номер 21), Фил Фоден (номер 11), Энтони Гордон (номер 18), Гарри Кейн (номер 9), Коул Палмер (номер 24), Букайо Сака (номер 7), Айван Тони (номер 17), Олли Уоткинс (номер 19).

Фото: Соцсети сборной Англии

На чемпионате Европы — 2024 сборная Англии сыграет в одной группе с Сербией, Словенией и Данией. Английская национальная команда проведёт первый матч группового этапа 16 июня. Соперником «трёх львов» станет сборная Сербии. 20 июня Англия сыграет с Данией, а 25 июня — со Словенией.

Евро-2024: итоговый список команд:

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