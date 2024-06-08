Стали известны требования «Милана» за Де Кетеларе для «Аталанты» — Николо Скира

23-летний нападающий «Милана» Шарль Де Кетеларе, выступавший в прошедшем сезоне за «Аталанту» на правах аренды, может перейти в клуб на постоянной основе, сообщает журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, бельгиец хочет остаться в стане бергамасков. Сообщается, что «Милан» хочет получить за игрока € 22 млн и € 4 млн в качестве бонусов за достижения поставленных целей. Также клуб хочет получить 10% от перепродажи футболиста.

В нынешнем сезоне 23-летний Шарль Де Кетеларе провёл за «Аталанту» 50 матчей во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 11 результативными передачами. Контракт игрока с «Миланом» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 34 млн.