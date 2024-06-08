Представитель Фомина: мы работаем над переходом Даниила в Европу

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы полузащитника московского «Динамо» и сборной России Даниила Фомина, заявил, что в данный момент идёт работа над переездом игрока в европейский чемпионат, но о перспективах говорить пока рано.

«Мы работаем над переходом Фомина в Европу. Однако никакой конкретики на данный момент нет. Относительно интереса к нему в Европе… Давайте посмотрим. Пока рано говорить, большой ли к нему интерес», — приводит слова Пасторелло «Матч ТВ».

Фомин выступает за московское «Динамо» с августа 2020 года. Соглашение 27‑летнего игрока с бело-голубыми рассчитано до 30 июня 2025 года.

В минувшем сезоне полузащитник провёл за динамовцев 34 матча, забил три мяча и отдал семь результативных передач.