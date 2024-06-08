Гранат: от сборной Беларуси ожидал большего, но наши ребята серьёзно отнеслись к матчу

Бывший футболист сборной России Владимир Гранат прокомментировал победу национальной команды над Беларусью (4:0).

«Если честно, ожидал от белорусов большего. Но наши ребята молодцы, что серьёзно отнеслись к матчу. Доволен, как показала себя наша сборная. Был очень интересный футбол с обилием голов.

Радуют в сборной Головин и Миранчук. Они совсем другого уровня игроки, если сравнивать с теми, кто играет в РПЛ», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян.