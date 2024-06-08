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Ташуев — о сборной России: команда может бороться с любым соперником

Ташуев — о сборной России: команда может бороться с любым соперником
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Бывший тренер «Факела» и «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о качествах сборной России после товарищеского матча с Беларусью.

– Сборная порадовала. Сейчас у нас неплохая команда. Это ещё учитывая то, что вчера не было Пиняева, Головина, Глушенкова, Осипенко и других сильных футболистов. Потенциал у нашей сборной неплохой. Беларусь вчера выглядела более прагматично.

– Наша команда могла бы выйти из средней группы на грядущем чемпионате Европы?

– Последние матчи сборной России показывают, что команда может бороться с любым соперником. На Евро-2024 сборная точно не была бы мальчиком для битья, – приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 по московскому времени.

На восьмой минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков вывел сборную России вперёд. На 20-й минуте форвард «Динамо» Константин Тюкавин удвоил преимущество гостей. Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов на 63-й минуте довёл дело до разгрома, а спустя шесть минут он забил четвёртый мяч сборной России.

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