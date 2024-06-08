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Генсек РФС Митрофанов: решение по контракту Карпина может быть принято в ближайшее время

Генсек РФС Митрофанов: решение по контракту Карпина может быть принято в ближайшее время
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал ситуацию с продлением контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Всё хорошо, решение может быть уже в ближайшее время», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Валерию Карпину 55 лет, он стал главным тренером национальной команды 23 июля 2021 года. Действующее трудовое соглашение специалиста с РФС истекает этим летом. Также Карпин возглавляет футбольный клуб «Ростов».

Напомним, 7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян.

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