Генсек РФС Митрофанов: решение по контракту Карпина может быть принято в ближайшее время

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал ситуацию с продлением контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Всё хорошо, решение может быть уже в ближайшее время», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Валерию Карпину 55 лет, он стал главным тренером национальной команды 23 июля 2021 года. Действующее трудовое соглашение специалиста с РФС истекает этим летом. Также Карпин возглавляет футбольный клуб «Ростов».

Напомним, 7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян.