Каборе рассказал о тренерах, которые запомнились ему в России

Бывший игрок клубов РПЛ Шарль Каборе назвал тренеров, которые запомнились ему за время выступления в России.

«В России мне запомнилась работа с Кононовым, Мусаевым и Кучуком. Для меня они лучшие, были мне как папы», — приводит слова Каборе Sport24.

Напомним, с 2013 по 2015 год Шарль Каборе выступал за краснодарскую «Кубань» (78 матчей, один гол, 13 результативных передач), с 2015 по 2019 год защищал цвета «Краснодара» (124 матча, два забитых мяча, шесть голевых передач), а с 2019 по 2021 год играл за московское «Динамо» (42 матча, ни одного результативного действия).

Ранее бывший полузащитник «Кубани», «Краснодара» и «Динамо» Шарль Каборе назвал двух лучших нападающих, которым он противостоял в РПЛ.