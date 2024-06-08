Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Северная Ирландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каборе рассказал о тренерах, которые запомнились ему в России

Каборе рассказал о тренерах, которые запомнились ему в России
Комментарии

Бывший игрок клубов РПЛ Шарль Каборе назвал тренеров, которые запомнились ему за время выступления в России.

«В России мне запомнилась работа с Кононовым, Мусаевым и Кучуком. Для меня они лучшие, были мне как папы», — приводит слова Каборе Sport24.

Напомним, с 2013 по 2015 год Шарль Каборе выступал за краснодарскую «Кубань» (78 матчей, один гол, 13 результативных передач), с 2015 по 2019 год защищал цвета «Краснодара» (124 матча, два забитых мяча, шесть голевых передач), а с 2019 по 2021 год играл за московское «Динамо» (42 матча, ни одного результативного действия).

Ранее бывший полузащитник «Кубани», «Краснодара» и «Динамо» Шарль Каборе назвал двух лучших нападающих, которым он противостоял в РПЛ.

Материалы по теме
Каборе: в РПЛ мне было сложнее всего играть против Дзюбы и Кокорина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android