Экс-тренер «Динамо» Силкин — о Смолове: вечных не бывает

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о карьерных перспективах нападающего московского клуба Фёдора Смолова, у которого этим летом заканчивается контракт с командой.

«Если Смолова до сих пор не продлили, то можно уже говорить, что он уходит. Вечных футболистов не бывает. Смолов 1990 года рождения, ему будет уже 35 лет. В своё время я был свидетелем, как Александру Минаеву в 27 лет уже намекали, что надо заканчивать. Опытный игрок приобретает знания и авторитет, но у него уже нет того рвения, которое может дать молодой парень. Да и настроя былого уже нет, потому что его взять неоткуда.

Что тут сказать Фёдору… Если уж выбрал профессию футболиста, то надо понимать, что вечных не бывает. Надо дальше идти тренером. Конечно, опытные игроки не соглашаются, что они уже ничего не могут, им хочется ещё побыть, деньги пополучать. Но это жизнь. Рано или поздно надо заканчивать. У него сейчас такой момент, что надо определиться и думать о будущем, а не о настоящем», — приводит слова Силкина Legalbet.