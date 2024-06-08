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Бородюк: будет не совсем правильно петь дифирамбы сборной России после матча с Беларусью

Бородюк: будет не совсем правильно петь дифирамбы сборной России после матча с Беларусью
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Бывший тренер сборной России по футболу Александр Бородюк оценил игру национальной команды в товарищеском матче с Беларусью (4:0).

«Я бы сказал, что впечатления от игры двойственные. Выиграли, но надо смотреть, у кого выиграли. Если мы сейчас начнём петь дифирамбы, это будет, наверное, не совсем правильно, потому что команда Беларуси – слабая. В этой команде игроки очень медленные, невысокого класса. Но, с другой стороны, наши одержали крупную победу, порадовали болельщиков. Ребят можно поздравить, а выводы пусть делает тренерский штаб», – приводит слова Бородюка Metaratings.

Напомним, 7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян.

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