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Глебов: Карпин переживал, что может быть чемоданное настроение, но выложились на 150%

Глебов: Карпин переживал, что может быть чемоданное настроение, но выложились на 150%
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Полузащитник сборной России Данил Глебов поделился эмоциями после товарищеского матча с Беларусью, в котором российская национальная команда победила со счётом 4:0.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
0 : 4
Россия
0:1 Обляков – 8'     0:2 Тюкавин – 20'     0:3 Чалов – 63'     0:4 Чалов – 69'    

«Эмоции после матча с Беларусью положительные. В первую очередь важно, что закончили без травм. Валерий Георгиевич больше всего переживал, что может быть какое-то чемоданное настроение: уже в отпуске, матч с Беларусью никому не нужен. Ребята вышли и выступили на 100-150%.

Чемоданного настроения ни у кого не было. Все настраивались. Провели хороший недельный цикл. Много говорили, что нужно выйти, хорошо закончить и спокойно уйти в отпуск», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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