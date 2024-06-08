ЖФК «Зенит» — ЖФК ЦСКА: стартовые составы команд на матч Суперкубка России

Сегодня, 8 июня, состоится матч Суперкубка России, в котором встретятся женские «Зенит» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». Начало матча — в 17:00 по московскому времени.

ЖФК «Зенит»: Гриченко, Цыбутович, Симановская, Куропаткина, Чернова, Поздеева, Гживиньска, Андреева, Чинчилья, Коровкина, Пантюхина.

ЖФК ЦСКА: Ананьева, Дамьянович, Мясникова, Братко, Шишкина, Мануйлова, Черномырдина, Смирнова, Петрова, Ордега, Абуди Онгене.

Ранее защитница ЦСКА Невена Дамьянович сказала: «Каждая игра с «Зенитом» – дерби. Я считаю, что «Зенит» – хорошая команда. Конечно, я уважаю «Зенит». Это будет очень интересный матч, как и каждая встреча, которую мы с ними проводим. Мы готовимся, тренируемся. Посмотрим, кто победит».

В свою очередь, защитница «Зенита» Вероника Куропаткина заявила: «Если честно, немного надоело именно с ними играть. До этого у нас были игры с «Локомотивом» по пять-шесть раз в году. Теперь — с ЦСКА».

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