Агент Жиго: невозможно, чтобы Самуэль играл в других командах России, кроме «Спартака»

Агент Мохамед Беншенафи, представляющий интересы центрального защитника «Марселя» Самуэля Жиго, ответил на вопрос, обращались ли к нему российские клубы по поводу его клиента на фоне информации о том, что нынешним летом 30-летний футболист может покинуть французский гранд.

«Ни один российский клуб не обращался ко мне по поводу Жиго. Возможно ли, что мы будем рассматривать предложения от российских клубов, кроме «Спартака»? Всю свою жизнь он играл в России только за «Спартак». Невозможно, чтобы он играл в других командах России, кроме красно-белого клуба», — приводит слова Беншенафи «РБ Спорт».

Напомним, Жиго выступал в составе «Спартака» с 2018 по 2022 год. За этот период центральный защитник принял участие в 110 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и пятью результативными передачами.

В минувшем сезоне Жиго принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

Жиго прикинулся репортёром и обратился к Ваноли: