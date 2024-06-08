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Португалия — Хорватия: текстовая онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 19:45

Португалия — Хорватия: текстовая онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 19:45
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Сегодня, 8 июня, состоится товарищеский матч, в котором примут участие сборные Португалии и Хорватии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
08 июня 2024, суббота. 19:45 МСК
Португалия
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, последний раз команды играли в шестом туре группового этапа Лиги наций УЕФА в ноябре 2020 года. В том противостоянии португальская национальная команда победила со счётом 3:2.

На грядущем чемпионате Европы сборная Португалии сыграет в одной группе с Грузией, Турцией и Чехией. Сборная Хорватии сыграет в одном квартете с Испанией, Италией и Албанией.

Сам чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

Евро-2024: итоговый список команд:

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